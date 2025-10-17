INFORMACIÓNTV

Alicante celebra el III Congreso Autonómico de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana

El Congreso, durante el 16 y 17 de octubre, reúne a docentes, empresas y representantes institucionales con un objetivo común, impulsar una Formación Profesional moderna, innovadora y conectada con el mercado laboral. Bajo el lema “Juntos formamos, juntos avanzamos”, analizan las novedades del sector. La nueva normativa que regula la Formación Profesional apuesta por situar a la persona en el centro del aprendizaje, reforzando la colaboración entre centros educativos y empresas. Una estrategia que busca mejorar la empleabilidad del alumnado y responder a las necesidades reales de las empresas valencianas.