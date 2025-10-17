INFORMACIÓNTV

La Asociación Contra el Cáncer de Mama monta un puesto solidario en Maisonnave

En pleno centro de Alicante, un grupo de mujeres de la Asociación Contra el Cáncer de Mama ha montado un puesto especial bajo el lema “No estás sola". Lo recaudado irá destinado a programas de acompañamiento, investigación y atención psicológica, por lo que visitar el puesto es una forma sencilla de contribuir en la causa. Durante toda la jornada, las voluntarias de la asociación informan, reparten folletos y ponen a la venta productos solidarios como camisetas, llaveros, lazos y mucho más, invitando tanto a los alicantinos como a los visitantes a colaborar.