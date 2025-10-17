INFORMACIÓNTV

El jazz llega a Alicante con Mingo Balaguer & Sanpa

El dúo de jazz compuesto por el armonicista Mingo Balaguer y el guitarrista Pablo Sanpa actuará en Alicante este sábado, 18 de octubre, a partir de las 20:00 horasen el Aula de Cultura de Alicante, en un concierto organizado por Fundación Mediterráneo. Tras más de una década compartiendo escenario, Mingo Balaguer y Pablo Sanpa se han consolidado como una de las parejas más sólidas del blues en España. Juntos formaron el cuarteto Mingo Sanpa & Bárez Bros., con el que publicaron el álbum Hometown Blues (2015) y obtuvieron el tercer premio en el European Blues Challenge 2022, el certamen de blues más prestigioso de Europa.