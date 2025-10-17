La X Gala de la Salud pone el foco en el instrusismo y reconce el trabajo de la sanidad alicantina

La X Gala de la Salud pone el foco en el instrusismo y reconce el trabajo de la sanidad alicantina

INFORMACIÓNTV

La X Gala de la Salud pone el foco en el instrusismo y reconce el trabajo de la sanidad alicantina

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Unión Profesional Sanitaria de Alicante (Upsana) celebró este jueves por la noche en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud, un acto que reunió a centenares de profesionales y representantes institucionales bajo el lema “Salud real, sanitarios de verdad”. La cita, presentada por el rapero Arkano lanzar un mensaje contundente: la necesidad de combatir el intrusismo profesional que amenaza la seguridad y la confianza en el sistema sanitario.La velada incluyó la proyección del cortometraje “El intruso”, dirigido por David Valero y protagonizado por los propios premiados de esta edición. La producción, impulsada por UPSANA, aborda con crudeza y sensibilidad las consecuencias del intrusismo profesional en la salud pública.

TEMAS

Tracking Pixel Contents