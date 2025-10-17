INFORMACIÓNTV

La X Gala de la Salud pone el foco en el instrusismo y reconce el trabajo de la sanidad alicantina

La Unión Profesional Sanitaria de Alicante (Upsana) celebró este jueves por la noche en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud, un acto que reunió a centenares de profesionales y representantes institucionales bajo el lema “Salud real, sanitarios de verdad”. La cita, presentada por el rapero Arkano lanzar un mensaje contundente: la necesidad de combatir el intrusismo profesional que amenaza la seguridad y la confianza en el sistema sanitario.La velada incluyó la proyección del cortometraje “El intruso”, dirigido por David Valero y protagonizado por los propios premiados de esta edición. La producción, impulsada por UPSANA, aborda con crudeza y sensibilidad las consecuencias del intrusismo profesional en la salud pública.