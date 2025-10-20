El Lady Elizabeth School realiza una jornada de puertas abiertas el jueves 23 de octubre

El colegio Lady Elizabeth School prepara una jornada de puertas abiertas para el próximo jueves 23 de octubre en su campus de Benitatxell. El centro educativo se abre a las familias que quieran conocer su innovador sistema educativo que incentiva la curiosidad y reflexión en un entorno internacional y con inmersión 100 % en inglés, además de presentar su amplia ofera de asignaturas y su sección española. Para acudir, hay que registrarse a través de la web: Admissions Ips Schools