La carretera más peligrosa de España está en Alicante: la A-77a concentra el mayor número de accidentes

El informe de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) señala que el kilómetro 0 de la A-77a, que une la rotonda de la Universidad de Alicante con la de los bomberos, es el mayor punto negro de la Red de Carreteras del Estado. En el vídeo, mostramos cuáles son los datos de esta carretera, qué soluciones se han puesto y cuáles son las otras carreteras de la provincia con un índice de peligrosidad alto.