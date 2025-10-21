La Fundación Mediterráneo inaugura su temporada musical con el ciclo “Otoño Barroco”

La Fundación Mediterráneo abre la temporada musical 2025-2026 de su Aula de Cultura de Alicante con el ciclo “Otoño Barroco”, una propuesta que combina tres conciertos y una conferencia para explorar el universo sonoro, emocional y estético del Barroco. El ciclo se desarrollará del 16 de octubre al 11 de noviembre e incluirá la actuación de la violonchelista Iris Azquinezer, el prestigioso ensemble La Galanía y la arpista Sara Águeda, además de la conferencia “El Barroco, o la revolución de los afectos”, a cargo del musicólogo Mario Muñoz con el que hablamos en La Entrevista de InformaciónTV. 

