Torrecilla confía en sumar otro triunfo ante el filial del Atlético de Madrid

El técnico del Hércules quiso comenzar su intervención mandando un mensaje de ánimo a Oriol Soldevila tras su lesión y deseándole que se recupere bien y regrese con más fuerza. Rubén Torrecilla espera darle continuidad al triunfo ante el Villarreal B, pero advierte que el Atlético Madrileño es un equipo diferente al tener el estilo de Simeone. "Ellos son un rival muy competitivo, por eso tenemos que superarles en todo para lograr el triunfo". El entrenador ve a la plantilla mejor tras sumar por fin una victoria en el Rico Pérez y cree que sus futbolistas están trabajando al máximo para mantener la buena dinámica.