Elche conocerá el diseño del Palacio de Congresos el próximo 18 de noviembre: "Hay diseños muy ambiciosos"

Alicante y Elche encauzan los últimos trámites para comenzar los que serán dos de sus proyectos más ambiciosos (y deseados) de los últimos años. El Centro de Congresos de Alicante y el Palacio de Congresos de Elche prometen ser referencias arquitectónicas a nivel internacional a través de sus diseños y funcionalidad. De todo ello y de las diferentes actuaciones que realiza el área de Arquitectura y Conservación de Edificios e Instalaciones hablamos en La Entrevista con su diputada Carmen Sellés.