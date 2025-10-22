El Foro Inmobiliario debate sobre el futuro de la vivienda en Alicante
El Marq ha sido la sede escogida para la realización del Foro Inmobiliario organizado por INFORMACIÓN. Un evento en el que el abogado urbanista, socio del bufete Pérez Segura, Rafael Berenguer, ha detallado cómo ha cambiado Alicante y la normativa desde el último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que data de 1987. Tras su intervención, ha comenzado una mesa de debate entre Miguel Ángel Quiles, director de la división de clientes de TM Grupo Inmobiliario; Ana Martínez, secretaria del Colegio de la Arquitectura Técnica de Alicante; y Adrián Barbudo, director comercial & marketing de MPC Group.