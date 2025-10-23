INFORMACIÓNTV

Albert Pla: “El concierto es una fiesta para disfrutar de buena música… aparte del cantante”

El polifacético y controvertido artista, Albert Pla, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV en los días previos a su concierto en Alicante. El sabadellenc estará este sábado en la sala The One de San Vicente del Raspeig en el penúltimo concierto de la gira Rumbagenarios, un concierto en el que realiza un repaso por toda su trayectoria musical y anima a la gente a bailar y disfrutar al son de los acordes del catalán.