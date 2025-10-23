INFORMACIÓNTV

El Colegio San Juan y San Pablo corre por la esperanza junto a la Fundación Pedaleando con Ainhoa

El pasado 3 de octubre, el Colegio San Juan y San Pablo de Ibi celebró su III Carrera Solidaria “Por ti, por mí y por todos mis compañeros”, una jornada en la que más de 600 alumnos unieron deporte y solidaridad a favor de la Fundación Pedaleando con Ainhoa, entidad que impulsa la investigación del cáncer infantil. La actividad incluyó charlas de sensibilización impartidas por Laura Esteve Méndez, presidenta de la Fundación, para acercar al alumnado la importancia de la investigación y el valor de cada gesto solidario. Hoy en La Entrevista hablamos con Laura Esteve, presidenta de la Fundación, y con Isabel Blázquez, directora del centro, para hablar de todo lo que conlleva una colaboración especial.