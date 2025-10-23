INFORMACIÓNTV

El Plan Planifica destina más de dos millones de euros a nuevas obras en Polop y Finestrat

El Plan Planifica 2024-2027 de la Diputación de Alicante invertirá más de dos millones de euros en distintas actuaciones en los municipios de Polop y Finestrat, con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios públicos. El diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, ha visitado ambas localidades para conocer el avance de los proyectos y reunirse con sus respectivos alcaldes. Durante los encuentros, ha destacado la importancia de estas inversiones para “mejorar la calidad de vida de los vecinos y modernizar los municipios alicantinos”.