ARI 2025 sitúa Alicante en el epicentro de la oftalmología internacional

Este jueves 23 de octubre ha comenzado la 23.ª Edición del Congreso Alicante Refractiva Internacional (ARI), un evento que reúne a más de 120 expertos tanto nacionales como internacionales para compartir conocimientos y avances en el campo de la salud visual. Bajo la dirección del Dr. Jorge Alió, el congreso debatirá con oftalmólogos de referencia en torno a aspectos como la miopía, la cirugía refractiva, de catarata y de córnea o las lentes intraoculares.