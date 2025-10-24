Brezo, la planta estrella del otoño, protagonista en Taller Creativo
Octubre llega a su ecuador y continúa avanzando el otoño, con nuevos tonos, flores y aromas. En Taller Creativo, Aurora Domenech dedica el programa al brezo, la que afirma que es “la planta estrella del otoño”. Nombrado científicamente como Calluna vulgaris, es una planta autóctona de Europa y el norte de África con muchas hojas pequeñas que pueden ser de diferentes colores.
