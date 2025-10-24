INFORMACIÓNTV

Toni Pérez pone fecha al proyecto de ejecución del Palacio de Congresos de Alicante

Esta mañana se ha celebrado el Foro Alicante. Toni Pérez ha sido el protagonista del foro en una intervención moderada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y en la que ha tratado temas como los palacios de congresos de Alicante y Elche, la despoblación, los trasvases o el turismo. El acto ha comenzado con la inauguración del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El encuentro ha sido organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, en colaboración con la Universidad de Alicante, CEV, Imed Hospitales, BMW Benigar, Suma, Carmencita y Vectalia.