Torrecilla quiere cerrar la semana perfecta ganando en Sevilla

El Hércules tiene un triple reto este domingo. Lograr su primer triunfo a domicilio, enlazar tres vitorias seguidas y meterse de lleno en la pelea por los puestos de ascenso. Para lograrlo debe superar a un irregular Sevilla Atlético. Rubén Torrecilla ve al equipo muy concentrado, pero recela del mal momento del filial andaluz, y advierte que "tendremos que ser muy intensos para lograr superarles". Rojas es duda por lesión y habrá rotaciones al tratarse del tercer partido en ocho días.

