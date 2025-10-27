INFORMACIÓNTV

Iberdrola alcanza el 70% de ejecución del proyecto de rediseño de la red afectada por la dana

Iberdrola alcanzael 70% de la ejecución del Plan Il·lumina con el que se va a invertir100 millones de euros en el rediseño de la red eléctrica afectada por la dana. Durante estos meses de trabajo se ha llevado a cabo la limpieza y renovación de 450 centros de transformación y la construcción de más de 300 apoyos de media tensión que se vieron afectados por la acumulación de barro y por la fuerza del agua como consecuencia de la riada.