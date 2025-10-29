INFORMACIÓNTV

Dr. Hermann Schwarz: “El aumento de temperatura global aumenta los infartos, las muertes cardiovasculares, la bronquitis crónica y la salud mental”

El concepto one health se refiere a la interconexión de la salud humana, animal y medioambiental. Como el deterioro en cada una de ellas afecta a nuestras vidas y se necesita de un enfoque integral y global para resolver los desafíos en materia de salud pública que ya han llegado: cambio climático, resistencia a los antibióticos, transmisión de enfermedades por zoonosis… Todos estos temas se tratarán en la IV Jornada One Health, el 5 y 6 de noviembre, en el Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), pero antes, un pequeño adelanto en “La Entrevista” de InformaciónTV. Nos acompaña el doctor Hermann Schwarz, presidente del COMA y secretario de la Plataforma One Health.