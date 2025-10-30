INFORMACIÓNTV

El Occidental Pueblo Acantilado consolida su posición como referente turístico en la Costa Blanca

Ubicado sobre los acantilados de El Campello, el Occidental Pueblo Acantilado se ha convertido en uno de los establecimientos más singulares de la Costa Blanca gracias a su original diseño inspirado en un pueblo mediterráneo y a su completa oferta de servicios. En "La Entrevista" con su directora, Sara García, conocemos cómo este complejo gestionado por la cadena Barceló Hotel Group ha evolucionado en los últimos años y cuáles son las claves que lo han situado como un destino de referencia para viajeros de ocio y de negocio.