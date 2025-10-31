INFORMACIÓNTV

La Carrera de las Ciudades de Alicante espera superar su récord de participación este 2025

Once años después. la ciudad de Alicante continúa consolidándose como el epicentro de la solidaridad cada mes de noviembre. La Carrera de las Ciudades quiere darle voz a los pacientes de cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos y que peor diagnóstico tienen en nuestro país. Impulsada por el investigador Enrique de Madaria, la Carrera de las Ciudades es ya una cita obligada para los alicantinos. Descubre en "La Entrevista" de InformaciónTV cómo poder colaborar en la recaudación de fondos destinados a la investigación y poder participar el próximo 20 de noviembre.