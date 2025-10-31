INFORMACIÓNTV

Raúl Asencio presenta su innovador pannetone con turrón y pistacho en InformaciónTV

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las mesas se llenan postres que serán los máximos protagonistas. Raúl Asencio, maestro pastelero aspense, quiere poner su granito de arena para que nuestros encuentros tengan el toque dulce que necesitan. Para ello, nos trae a "La Entrevista" de InformaciónTV su nuevo Pannetone de Turrón de Pistacho. Este innovador producto nace de la colaboración con la empresa alicantina productora de pistacho Pistamed después de un largo trabajo de adaptación de este fruto.