El gobierno de Barcala no ve peligrar los proyectos del Consell de Mazón en Alicante

La Junta de Gobierno Local en Alicante ha estado protagonizada, como manda la actualidad, por la dimisión de Carlos Mazón el frente de la Generalitat Valenciana. En la rueda de prensa posterior, encabezada por los ediles Cristina Cutanda y Manuel Villar, se ha hecho referencia a los diferentes proyectos que Mazón impulsó en Alicante y que todavía no ha visto la luz. A ello se ha referido Cutanda con una evidente tranquilidad y confía en que se lleven a cabo todos ellos. "Lo que sí es grave es la falta de ayuda del Gobierno en la reconstrucción", sentencia Cutanda.