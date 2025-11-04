INFORMACIÓNTV

Se ha celebrado el foro "Innovar para crecer", organizado por Información y CaixaBank

El foro "Innovar para crecer" ha reunido hoy a destacados representantes del mundo empresarial y financiero para analizar cómo la innovación impulsa el desarrollo económico. En el encuentro han participado: Juan José Cortés, director general de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana; Samuel Rabadán, director del Centro de Empresas DayOne de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia; Joaquín Mas, director general de Enercoop; Adrián H. Teruel, CEO y fundador de Match Biosystems; Andrea Cabanes, Co-CEO y co-fundadora de Fych Technologies; Jesús Martínez, director de promoción de proyectos de Greene Enterprise; y Jesús Navarro, director general de Carmencita.