Firanovios llega a Alicante este fin de semana

Firanovios llega a la Fira Alacant (IFA) con su vigesimotercera edición. Un evento con más de setenta expositores en el que contemplar e informarse sobre las últimas tendencias nupciales. Innovación, nuevas tendencias y última moda se expondrán este fin de semana con stands dedicados a la fotografía, a los diseñadores, empresas de decoración, animación... Y además, volverá uno de los momentos más esperados: la pasarela nupcial, que este año contará con desfiles de firmas de la talla de Julio Díaz, Raquel de la Cueva, Blackpier o Pepe Milán.