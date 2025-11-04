INFORMACIÓNTV

Sergio Berenguer: “Los escape room proponen más experiencias”

Los escape room son un imprescindible en el ocio de los alicantinos. Un juego grupal que ha avanzado en los últimos años y que ya no solo tiene como objetivo escapar de un lugar, sino que se ofrecen otros retos como superar pruebas o conseguir objetos. Esta será una de las novedades de Locus Fugae by Experiencecity con su nuevo hall escape. Nos explican en qué consiste, así como cuál es la faceta interpretativa de los guías en las pruebas en “La Entrevista” su director, Sergio Berenguer, y su coordinador, José Manuel Ponce.