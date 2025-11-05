Alicante acoge el espectáculo "Olvidadas (A las Sinsombrero)", de Mercedes de Córdoba

Este viernes 7 de noviembre a las ocho de la tarde, la Fundación Mediterráneo presenta en su Aula de Cultura, el espectáculo “Olvidadas (A las Sinsombrero)”. En esta novena edición del Festival Flamenco Mediterráneo, la bailaora y coreógrafa Mercedes de Córdoba trae a Alicante su aplaudida obra, reconocida con el Premio Lorca 2025 al Mejor Espectáculo Español/Flamenco y candidata en varias categorías de los prestigiosos Premios Max 2025. Además, para mañana jueves, han organizado también una masterclass para aprender a bailar los tangos flamencos y una conferencia sobre el espectáculo, con entrada libre.

