Cielos nubosos y algunas lluvias en la provincia de Alicante

Para mañana se espera una jornada con un cielo muy nuboso a primeras horas, tendiendo por la tarde a poco nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones desplazándose de oeste a este sin descartar que vengan acompañadas de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso en el interior norte y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente sur de madrugada, tendiendo a componente oeste durante la mañana y aumentando a moderado al mediodía.