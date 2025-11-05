INFORMACIÓNTV

Firahogar 2025 reúne en Fira Alacant las últimas tendencias en diseño, mobiliario y decoración del hogar

Del 7 al 9 de noviembre, Fira Alacant acoge una nueva edición de Firahogar, la feria dedicada al mobiliario, la decoración y el diseño del hogar. El evento reúne en un mismo espacio mobiliario, descanso, iluminación, cocinas y exteriores, ofreciendo una experiencia completa para profesionales y particulares. Firahogar destaca por su variedad de estilos, desde ambientes clásicos hasta propuestas vanguardistas y sostenibles, con especial atención a la optimización de los espacios domésticos. La entrada es gratuita, y durante tres días el recinto se llenará de creatividad, diseño y nuevas ideas para quienes buscan renovar o inspirar su hogar.