INFORMACIÓNTV

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado al cultivo masivo de marihuana en la provincia de Alicante

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo masivo de marihuana en diferentes territorios de la provincia de Alicante. La operación se ha llevado a cabo en 5 localidades al mismo tiempo y terminó con la detención de seis personas como principales presuntos responsables de la trama y el desmantelamiento de 4 plantaciones ubicadas en Elche, Petrer, Torrellano, Crevillente y San Miguel de Salinas.