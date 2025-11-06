INFORMACIÓNTV

Los avances de la IA en el sector de la salud: personalización, prevención y reducción de tiempos

El IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial analiza los aportes y los retos de la IA en el sector sanitario en la mesa redonda "¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?". Un debate en el que han participado Jesús García‑Foncillas, catedrático de Oncología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM ) y director del Departamento de Oncología en el Hospital Jiménez Díaz; Julia Guiomar Niso, científica y directora del Grupo de Neuroimagen, Instituto Cajal del CSIC y vicepresidenta de la Academia Joven de España; Ángela Llaneza, doctora ginecóloga especialista en fertilidad de Grupo Tambre; Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y director Corporativo de Innovación SHA & AB Living Group, y Juan Carlos Trujillo, catedrático de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de Alicante y director de la Cátedra ENIA.