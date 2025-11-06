EL IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial cierra con un mensaje reivindicativo: "Esperanza para el ELA"
Durante todo el día de hoy, el ADDA ha sido testigo de decenas de testimonios de los mayores profesionales y expertos en inteligencia artificial en el IV Forum Europeo organizado por Prensa Ibérica. El cierre de este ha ido a cargo de Javier Ideami, cofundador de Geniverse, que ha realizado una perfomance a través de un GPT humano con un final reivindicativo a favor de la sanidad y la esperanza.