Verónica Bolón: "La IA necesita un cambio de paradigma"

El IV Fórum Europeo de la Inteligencia Artificial ha contado con la Academia Joven de la Ciencia para debatir sobre la IA y el avance científico. Un debate en el que han participado Verónica Bolón, profesora C&T de la UDC e investigadora del CITIC, y Emma Torró, investigadora Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC‑UV) y miembro de la colaboración ATLAS en el CERN; moderadas por Javier García Martínez, Past President Unión Mundial Química, miembro Foro Económico Mundial y director del Nanotechnology Lab UA.