Vicente Magro: "La inteligencia artificial no puede aplicarse siempre en Justicia"

Así ha sido la mesa redonda "Desafíos de la IA en geoestrategia" del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial en la que han participado Vicente Magro, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo; Ángeles Santamaría, consejera independiente de MAPFRE y FFCC y ex-CEO de Iberdrola España, y Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa y Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE). El debate lo ha moderado Javier Pérez de Vargas, director general de la Real Academia de Ingeniería de España.