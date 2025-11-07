INFORMACIÓNTV

Las flores prensadas, el material perfecto para hacer obras de arte en Taller Creativo

Aurora Domenech coloca las flores en un marco que puede adaptarse a diferentes tamaños. Muestra la creación como un elemento de decoración o un recuerdo perfecto para las parejas que quieran conservar, de una forma original y diferente, el ramo de boda. El primer paso es prensar las flores, que puede realizarse con materiales que todos tenemos en casa como un libro o cualquier elemento con el peso suficiente para prensar la planta. En este capítulo, realiza el cuadro con flores secas naturales, eucalipto preservado que no es necesario prensar y un limonium. Además, aporta las claves para el diseño y el cuidado, así como qué medidas tomar para evitar que aparezcan bichos