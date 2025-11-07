Rubén Torrecilla espera ver un triunfo del Hércules desde la grada

El técnico del Hércules está sancionado y no podrá sentarse en el banquillo en el partido ante el Europa. Sin embargo, le resta trascendencia a su ausencia, aunque advierte que el rival lo pondrá difícil al ser un conjunto muy ordenado en defensa. Rubén Torrecilla se mostró crítico y aseguró que no entiende que en una competición como la Primera RFEF se permita jugar la primera vuelta a un equipo en un campo de césped artificial. Por último, sigue pendiente de la evolución de los lesionados y espera recuperar efectivos para lograr el tercer triunfo consecutivo en el Rico Pérez.

