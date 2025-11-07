INFORMACIÓNTV

Ruz y Barcala denuncian que la ausencia de nuevos Presupuestos paraliza proyectos clave en la provincia

Los alcaldes de Elche, Pablo Ruz, y de Alicante, Luis Barcala, han coincidido tras su reunión en el Ayuntamiento de Elche en que la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado por parte del Gobierno supone un freno al desarrollo de infraestructuras esenciales para ambas ciudades y para el conjunto de la provincia. Ruz ha recordado que proyectos como el tercer carril de la autovía Alicante-Elche, el desdoblamiento de la N-340 o la conexión con la EL-20 dependen de la inversión estatal y siguen pendientes.