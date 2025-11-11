INFORMACIÓNTV

Alicante arranca la Navidad el 21 de noviembre con el encendido: "Es un impulso muy grande para el comercio"

Alicante se prepara para recibir Navidad con las mejores previsiones. La avenida de la Constitución volverá a ser punto de encuentro de miles de alicantinos con el ya tradicional encendido de luces el 21 de noviembre para, dos semanas después, volver a disfrutar del belén más grande del mundo en la plaza del Ayuntamiento. Hablamos en La Entrevista con Lidia López, concejala de Comercio, Consumo, Hostelería y Mercados del Ayuntamiento de Alicante, para saber cómo se está preparando la ciudad y el impacto que esta época del año supone en los comercios de la localidad.