Cuatro meses y ninguna actuación desde las "obras urgentes" en el Rico Pérez / INFORMACIÓNTV

Cuatro meses y ninguna actuación desde las "obras urgentes" en el Rico Pérez

El 7 de agosto de 2025 el Hércules emitió un comunicado en el que el estadio José Rico Pérez sería testigo de unas obras de urgencia después de la queja reiterada de sus aficionados por el mal estado que sufre este recinto deportivo. Cuatro meses después, el feudo blanquiazul apenas se ha visto mejorado en alguna de sus insfraestructuras. El presidente de la Asociación Herculanos, Sergio Fabra, considera que se trata de otra "cortina de humo" para calmar las protestas de la afición. Más información