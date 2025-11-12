INFORMACIÓNTV

Javier Tortosa desvela las novedades de la cocina del Hotel Amérigo

En “La Entrevista” de Información TV conversamos con Javier Tortosa, jefe de cocina del restaurante Barra Fondillón en el Hotel Hospes Amérigo, un referente gastronómico situado en el corazón de Alicante. Tortosa nos abre las puertas de su cocina para hablarnos de su especialidad, los arroces, y del resto de platos que han integrado en la nueva carta del restaurante. Además, destaca la nueva terraza en la calle Mayor y la posibilidad de reservar los salones para eventos privados y distintas celebraciones.