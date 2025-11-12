INFORMACIÓNTV

Una pareja detenida por hurtos contra personas de avanzada edad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet que había llevado a cabo doce hurtos y un robo con violencia en Alicante y Valencia. Llevaban en activo desde febrero, y actuaban de manera cariñosa en un primer momento, aunque no dudaban en emplear la violencia contra las víctimas que les descubrían. Los agentes alicantinos realizaron un registro en el domicilio de los autores en el que intervinieron numerosas joyas y dinero proveniente de los hurtos y robos que habían cometido.