INFORMACIÓNTV

Previsión meteorológica para el jueves, 13 de noviembre

Según la previsión meteorológica para mañana jueves 13 de noviembre, tendremos un cielo poco nubosos en la costa con probabilidad de nubosidad alta y posible polvo en suspensión en el interior de la provincia. En cuanto a las temperaturas mínimas, ascenderán de forma generalizada, en municipios como Benidorm con 17 grados y en Torrevieja con 15. Las máximas, en cambio, se mantendrán con pocos cambios tanto en el litoral como en el interior. El viento será flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales.