Ana Rivero, taquígrafa durante más de 50 años en el Congreso: "Si no estamos presentes, el diario de sesiones no puede existir"

La coronación de dos reyes, siete presidentes del Gobierno, el 23 F, una Constitución, una pandemia y un sinfín más de acontecimientos son los que ha vivido Ana Rivero, taquígrafa del Congreso de los Diputados, durante más de 50 años. Con su llegada al hemiciclo antes de la muerte de Franco, Rivero plasma en su obra "Luz y Taquígrafa , 50 años transcribiendo la historia de España" su experiencia en el epicentro de las decisiones de este país. Hablamos con Ana Rivero en "La Entrevista" de InformaciónTV para conocer de primera mano cuáles son los detalles que no podemos perdernos en esta obra que relata en primera persona cómo es el día a día de un taquígrafo en el Congreso de los Diputados en Madrid.