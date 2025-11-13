Marcel Street Club Café Bistró, el secreto de la cocina francesa en Alicante

INFORMACIÓNTV

El Gobierno ha ordenado el confinamiento de aves de corral ante el riesgo de una epidemia de gripe aviar que no tendría por qué ser transmitida de los animales a las personas. Ante esta situación, son muchos los que se preguntan cuál es la situación de las palomas. Estas aves son animales silvestres que conviven en el día a día de las ciudades. Carlos Ávila, veterinario especializado en salud pública del Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) aclara en “La Entrevista” de InformaciónTV que esto no supone un problema debido a su posa susceptibilidad de contraer esta enfermedad, pero no controlar su densidad sí puede suponer otros problemas tanto para la salud humana como para las ciudades.