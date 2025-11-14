INFORMACIÓNTV

Carmen Mola: “Los francotiradores de Sarajevo parece una trama de Carmen Mola”

Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, más conocidos literariamente como Carmen Mola, visitan el plató de InformaciónTV en “La Entrevista”, en el mismo día en que visitarán las Veladas Literarias del Maestral, con un menú adaptado a su última novela, El clan, el cierre de la historia de la inspectora Elena Blanco. Jorge Díaz señala que en El Clan se han “inspirado mucho en las noticias de los periódicos” y añade que espera que la trama de los francotiradores en Bosnia sea “una exageración” y podría ser una trama para la inspectora Blanco.