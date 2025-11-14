INFORMACIÓNTV

Firauto y Sobre 2 Ruedas regresa a IFA con vehículos nuevos y de ocasión

La 54.ª edición de Firauto y la 22.ª edición de Sobre 2 Ruedas regresan a IFA más que consolidadas como la mayor feria del automovilismo alicantino. Los pabellones de Fira Alacant se convertirán en el epicentro del motor, donde poder consultar y comparar precios de vehículos último modelo, de ocasión y segunda mano, tanto de cuatro ruedas como de dos. El certamen automovilístico se celebrará entre el 21 y el 23 de noviembre.