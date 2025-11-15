INFORMACIÓNTV

Marcel Street Club Café Bistró, el secreto de la cocina francesa en Alicante

Marcel Artigues, propietario del Marcel Street Club- Café Bistro, visita “La Entrevista” de InformaciónTV en un espacio en el que se abre una ventana gastronómica hacia los secretos mejor guardados de la cocina tradicional burguesa francesa. Artigues nos explica todas sus opciones, con producto artesano y tradicional, que acerca los mejores sabores del país galo a la ciudad de Alicante. Un lugar en el que el próximo viernes, a partir de las 20 horas, se celebrará Beaujolais Nouveau, la fiesta del vino de nueva cosecha.