APEME prepara su 50 aniversario con la formación y batir el intrusismo laboral como retos

En 2027, la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de Alicante, cumplirá medio siglo de vida siendo un apoyo fundamental en el sector. Con cerca de un millar de asociados, Apeme pone en su mirada la formación de las nuevas generaciones como una de su máxima prioridad y asegurar un relevo generacional de garantías. De todo ello hablamos en "La Entrevista" de InformaciónTV con Natxo Ivorra, secretario general de Apeme.