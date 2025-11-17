Dr. Francisco Anaya: "La radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva que trata los miomas uterinos sin cirugía ni anestesia"

El doctor Francisco Anaya Blanes, director médico de la Unidad de Reproducción Vistahermosa en Alicante, sede central del Grupo UR, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV. El doctor explica en qué consiste la técnica de tratamiento de los miomas uterinos con radiofrecuencia, que permite eliminar estos tumores benignos sin cirugía, sin hospitalización y preservando la fertilidad de las pacientes.