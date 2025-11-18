INFORMACIÓNTV

Beto Company dirige su primer entrenamiento con el Hércules

El nuevo técnico del Hércules ha tenido hoy su primera toma de contacto con la plantilla. Beto Company ya ha dirigido la sesión de trabajo en Foncalent de esta mañana. El preparador llega tras lograr el verano pasado el ascenso con el Andorra al fútbol profesional y pretende repetir la experiencia en el Rico Pérez. Se trata de un técnico moderno, que busca que sus equipos sean protagonistas con el balón y con una clara apuesta por el fútbol ofensivo. Debutará con su nuevo equipo el sábado por la noche recibiendo al filial del Betis.